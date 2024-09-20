Депутат Нилов прокомментировал введение в Трудовой кодекс РФ понятия «трудовая династия»

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, идею закрепления в законодательстве понятия «трудовая династия» следует весьма обдумать всерьез. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что нужно отталкиваться от того, насколько данная идея требует закрепления в трудовом законодательстве и к чему в итоге это должно привести.

Напомним, что управляющий директор российской нефтегазохимической компании «Сибур» Марина Медведева предложила законодательно закрепить понятие «трудовая династия».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье определили лучшую династию энергетиков.