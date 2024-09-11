Депутат Нилов считает необходимым ввести льготы на мобильную связь для нуждающихся граждан

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, льготные тарифы на мобильную связь и мобильный интернет должны быть обеспечены для категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что прежде всего в стране следует навести порядок с работой мобильной связи в Крыму. В целом в России довольно недорогая мобильная связь, поэтому обеспечить льготные тарифы необходимо. При этом вопрос мобильного интернета тоже должен быть решен, и его доступность должна быть обеспечена, особенно в удаленной и сельской местности.

По мнению парламентария, для обеспечения нуждающихся граждан льготной мобильной связью следует работать с операторами или выделять соответствующие субсидии. Так, после внесения законопроекта об отмене внутрироссийского роуминга операторы уже стали предлагать пакеты услуг с бесплатными входящими на территории всей России.

Ранее сообщалось, что российский мобильный оператор Tele2 сменил название.