Депутат Олег Попов убит в результате подрыва его автомобиля в Луганске

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил в соцсетях, что в Луганске был взорван автомобиль с находившимся внутри депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым.

Инцидент произошел неподалеку от луганского стадиона «Авангард». На место происшествия были направлены городские экстренные службы. Первоначально была информация о ранении депутата. Позднее стало известно, что от полученных в ходе покушения на него ран Попов скончался на руках у медиков.

«Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб после подрыва автомобиля, сообщили нам в правоохранительных органах республики», - информирует ТАСС.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.