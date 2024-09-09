Депутат Останина объяснила, зачем парам на грани развода нужен психолог

Россиянам необходима примирительная медиация перед разводом, поскольку многие сиюминутные решения часто принимаются на горячую голову. Об этом в беседе с Инфо24 заявила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.

Накануне Госдума пообещала взять на контроль процедуру примирения россиян перед разводом. Депутат Госдумы Нина Останина отметила, что российским парам, решившим развестись, необходима примирительная медиация. Этот шаг крайне важен, учитывая лавинообразную статистику разводов в стране.

По ее словам, Россия упорно держит лидирующие позиции в мировом обществе по количеству разводов, и поэтому процедура примирения с участием медиатора для россиян является важной мерой. Глава комитета Госдумы по защите семьи пообещала, что депутаты будут мониторить результаты введения подобной практики в стране, когда закон вступит в силу.

Ранее сообщалось о том, что желающих развестись россиян заставят консультироваться с психологом.