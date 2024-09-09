Желающих развестись россиян заставят консультироваться с психологом

В Госдуме хотят обязать пары консультироваться у психолога до развода.

Россиян, желающих развестись, хотят обязать проходить консультации у семейного психолога.

С данной инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко (партия "Единая Россия"). Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

Нововведение будет касаться семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В пояснительной записке говорится, что сейчас при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака могут применяться меры к примирению супругов. Им назначают срок для примирения в пределах трех месяцев.

Новый законопроект призвал обязать суд применять эти меры, передает РИА Новости.

Дополнительно законопроектом уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов, так как сейчас они сводятся лишь к сроку для примирения.

Ранее сообщалось о том, что в Мексике обвенчались 81-летний миллиардер и 26-летняя россиянка.