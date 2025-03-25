Депутат Останина оценила указ губернатора Орловской области о выплатах беременным школьницам

Губернатор Орловской области издал указ о выплате беременным школьницам до 100 тыс. рублей, вызвавший большой резонанс в обществе. Депутат нижней палаты парламента Нина Останина заявила, что следует учитывать, что в документе говорится и о мерах поддержки, в том числе и студентов. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что губернатор Орловской области всего лишь поддержал демографическое меню в своем регионе и издал соответствующий указ. К тому же распространение разовой выплаты на несовершеннолетних школьников является не мотивирующей мерой, а вынужденной.

По мнению парламентария, губернатор дал право бюджетным организациям, чтобы Счетная палата, что называется, не схватила за руку, выплатить данную меру в случае, если школьница забеременеет и родит ребенка. Однако ключевой задачей детей является все-таки учиться, а не рожать. Главное, чтобы указанная мера не стала мотиватором для школьниц. Маловероятно, что из-за 100 тыс. рублей все побегут беременеть.

Ранее орловский губернатор Клычков дал пояснения по выплатам беременным школьницам.