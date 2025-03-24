Орловский губернатор Клычков дал пояснения по выплатам беременным школьницам

В Орловской области сейчас нет беременных школьниц, а закон о выплатах для таких девушек принят по инициативе Министерства труда РФ. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал глава региона Андрей Клычков.

Ранее стало известно, что власти Орловской области ввели выплаты для тех школьниц либо студенток колледжей, которые ждут ребенка. Им будет выплачиваться по 100 тыс. руб. После этого в соцсетях стали очень активно обсуждать такое нововведение. Губернатор Клычков решил дать пояснение тем причинам, по которым новый закон был принят в регионе. По его словам, это сделано с подачи Министерства труда России.

«Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — указал он.

Губернатор добавил, что сейчас в области нет девушек, подпадающих под такую категорию.

Ранее сообщалось, что российский кабинет министров утвердил пересмотренную стратегию, определяющую направления работы в области семейной и демографической политики до 2036 года. Она будет способствовать увеличению рождаемости и созданию благоприятной среды для полноценного роста и развития подрастающего поколения.