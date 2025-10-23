Депутат Останина потребовала принять закон из-за высказываний священника о женщинах

Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой разработать закон, направленный на защиту прав женщин от отдельных представителей Русской православной церкви (РПЦ). Поводом для такого заявления стал комментарий депутата в адрес иерея Кирилла Марковского, который публично заявил о вреде больших денег для женщин, передает «Газета.RU».

«Расцениваю как сигнал законодателям, что пора принимать закон о защите прав женщин от отдельных представителей РПЦ. Ну а если серьезно, у нас есть закон о защите прав верующих, но у нас нет закона, который защищал бы права неверующих», — сказала она.

В своем обращении депутат подчеркнула, что согласно Конституции России, церковь в стране отделена от государства. Помимо законодательной инициативы, Останина призвала руководство РПЦ пересмотреть внутренние этические нормы для священнослужителей, чтобы их публичные высказывания не оскорбляли женщин и не отталкивали их от посещения храмов.

Ранее священник Марковский заявил, что настоящая христианка отдаст 90% своих денег на храм.