Священник заявил, что большие деньги приносят женщинам только тяжелые мысли

Российский священник иерей Кирилл Марковский в ходе одной из своих публичных бесед заявил, что крупные денежные суммы не являются для женщин источником счастья. По его мнению, избыток финансов может скорее стать причиной внутренних терзаний. Об этом он сообщил журналу «Фома».

Священнослужитель пояснил, что, получив, к примеру, 100 000 руб., девушка начинает мучиться «тяжелыми мыслями» о том, какую совершить покупку и где затем хранить приобретенные вещи. Этот процесс, как уверен отец Кирилл, не приносит истинного удовлетворения.

Более того, иерей Марковский выразил убеждение, что истинно верующая христианка поступит иначе. Он предположил, что в подобной ситуации женщина должна отдать 90% полученной суммы — 90 000 руб. — на нужды храма. В противном случае, по словам священника, ее может начать мучить совесть за стремление к «ненужной роскоши».

«Если у нее будет 100 тысяч, это будут страшные-страшные переживания каждый день: что купить, куда потратить, куда свое приобретенное сложить. Да вы что, это же кошмар будет! Это такое испытание! Если у вас будет столько денег, к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Зачем тебе больше?» — поделился Кирилл Марковский.

