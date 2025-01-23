В ГД РФ отреагировали на свадьбу восьмилетнего мальчика в Астрахани

Председатель комитета ГД РФ по защите семьи Нина Останина призвала наказать семью цыганского мальчика, который женился в восемь лет. По данным Lenta.ru, Останина хочет поднять вопрос о воспитании детей в цыганских общинах.

Напомним, что в Астрахани поженились дети восьми и тринадцати лет. Останина отметила, что это – национальная традиция, создавать семьи из малолетних детей, а дети, тем временем, лишаются детства, лишаются возможности получить образование.

При этом, Останина отмечает, что эти дети являются гражданами РФ. Потому политик предложила перестать испытывать робость перед национальными традициями и не ставить их выше, чем законы России.

Ранее Нина Останина резко отреагировала на вечеринку в Якутии, в которой приняли участие неординарные личности.