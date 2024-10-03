Депутат Останина заявила об опасности из-за демографического провала

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. наша страна каждый год теряет полмиллиона человек. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что подобная убыль населения грозит утратой национальной идентичности и создает угрозу безопасности страны.

По мнению парламентария, говорить о суверенной экономике и технологическом суверенитете можно только тогда, когда для этого имеются человеческие ресурсы. Таким образом, для укрепления нацбезопасности особенно важно стимулирование рождаемости среди людей репродуктивного возраста.

Ранее она заявила, что свободная миграционная политика является угрозой национальной безопасности России.