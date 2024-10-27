Депутат Парфенов отказался комментировать видео с эскортницей в кабинете Госдумы

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов отказался от комментариев по поводу видео, на кадрах которого похожий на него мужчина вступает в интимную связь с эскортницей.

Встреча происходила в помещении с интерьером схожим на кабинент депутата.

Об этом сообщает издание «Известия».

Парфенов назвал видео «домыслами» и «измышлениями». Также он ничего не стал говорить на тему готовности сдать мандад.

Скандал вокруг Парфенова произошел в сентябре.

Представители коммунистической партии заявили, что ролик поддельный.

Ранее сообщалось о том, что украинские проститутки стали навязывать услуги российским пользователям VPN.