Депутат Парфенов отказался комментировать видео с эскортницей в кабинете Госдумы
Фото: [duma.gov.ru]
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов отказался от комментариев по поводу видео, на кадрах которого похожий на него мужчина вступает в интимную связь с эскортницей.
Встреча происходила в помещении с интерьером схожим на кабинент депутата.
Об этом сообщает издание «Известия».
Парфенов назвал видео «домыслами» и «измышлениями». Также он ничего не стал говорить на тему готовности сдать мандад.
Скандал вокруг Парфенова произошел в сентябре.
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