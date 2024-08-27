Украинские проститутки стали навязывать услуги российским пользователям VPN

На фоне ограничения работы YouTube россияне переходят на VPN-сервисы, но все чаще сталкиваются с рекламой сайтов 18+, где свои интимные услуги настойчиво предлагают украинки. IT-эксперт Алексей Ермаков в разговоре с RuNews24.ru рассказал, почему так происходит.

Когда человек пользуется VPN, то владелец сервиса может видеть весь передаваемый контент и управлять им. По словам специалиста, многие платформы обхода блокировок и ограничений ориентируют таргет именно на россиян. По этой причине они видят рекламу откровенного характера.

«Скорее всего, владельцы сайта секс-услуг просто проплатили эту рекламу с прицелом на русскоязычную аудиторию. В ЕС сейчас миллионы русскоговорящих, в том числе украинцев. При этом в европейском сегменте сети нет законодательных оснований, почему такого рода реклама должна быть запрещена. Во многих странах Западной Европы проституция — это вполне легальный бизнес. Где-то даже с профсоюзами и прочими социальными гарантиями», — объяснил специалист.

Гражданам посоветовали сохранять бдительность и с умом выбирать VPN-сервисы. Однако эксперт все же призвал присмотреться к Rutube и постепенно переходить на него.

Ранее сообщалось, что российские пользователи пожаловались на сбои в работе ряда VPN-сервисов.