Депутат Полуянова предположила, на какой срок вывезут детей из Белгородской области

Депутат от Белгородской области Наталия Полуянова в беседе с URA.RU рассказала, на какой срок могут вывезти детей из региона, чтобы спасти их от атак со стороны ВСУ.

В Белгородской области вывезут свыше 9 тысяч детей. Всех отправят в лагеря, где будет безопаснее, чем в родных краях. Мера временная, но необходимая.

По мнению депутата Натальи Полуяновой, детей могут вывезти на разный срок. Он либо будет 21 день, либо больше, вплоть до конца этого учебного года. Все будет зависеть от актуальной обстановки.

«Количество обстрелов невероятно участилось. К огромному сожалению, в результате террористических атак получают ранения и гибнут дети. Именно поэтому родителям предложен вариант отдыха в лагерях. Для детей подобран формат 21-дневного пребывания, а также есть возможность нахождения до конца учебного года», — рассказала Наталия Полуянова.

Отдельного внимания стоит тот факт, что соседние и дальние регионы РФ предложили Белгородской области свою помощь самостоятельно. Детей не заберут от семей: родители могут работать удаленно на этот срок и быть рядом. Некоторым, кому невозможно отправиться на удаленку, придется уйти в незапланированный отпуск.

Напомним, что атаки со стороны Украины участились после начала выборов президента в РФ. 17 марта начались обстрелы Белгородской, Брянской и Калужской областей. 18 марта средства ПВО активно сбивали западные снаряды, пущенные украинской армией. 16 мирных жителей погибли за все время массированных обстрелов, почти сто получили ранения разной степени тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области подтвердил, что детей начнут вывозить из региона.