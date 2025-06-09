Депутат предложил отключать интернет парам без детей

Депутат из Брянска предложил отключать интернет ночью молодым парам без детей — по его мнению, это поможет бороться с демографическим спадом. Об этом пишет «Абзац»

В России предложили ввести ночные ограничения на доступ в интернет для молодых пар без детей. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, возглавляющий движение «Россия православная». По его словам, интернет-зависимость становится угрозой для семейных ценностей и демографической безопасности страны. Молодежь, по его мнению, слишком много времени проводит онлайн — за сериалами, играми и в социальных сетях — вместо того, чтобы строить отношения, общаться и планировать пополнение в семье.

Иванов считает, что ночное ограничение, например с 23:00 до 02:00, поможет молодым парам переосмыслить приоритеты. При этом речь не идет о полном запрете: меры предлагаются как превентивные и скорее воспитательные. В обсуждении инициативы могли бы участвовать участковые и семейные психологи, чтобы донести важность живого общения и ответственности при создании семьи.

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