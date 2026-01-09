Выдачу багажа парализовало в Шереметьево: сотни пассажиров в «бесконечном» ожидании

В международном аэропорту Шереметьево сложилась напряженная обстановка из-за значительных задержек в выдаче багажа. Проблемы коснулись ряда рейсов, включая прибывшие из Гуанчжоу и Южно-Сахалинска. По словам пассажиров, сотни человек вынуждены часами ожидать свои вещи в залах прилета.

Как сообщили изданию «Осторожно, Москва» пассажиры рейса SU221, самолет приземлился в 18:07, но высадка началась лишь спустя полтора часа. Багаж к тому моменту еще не начали разгружать. Аналогичная ситуация произошла с рейсом SU1781, прибывшим днем ранее. Люди отмечают, что выдача идет с серьезным отставанием от графика.

Официальный представитель аэропорта подтвердил наличие задержек, связав их с экстремальными погодными условиями.

«Ленты выдачи багажа исправны и работают бесперебойно. Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада», — подчеркнули в авиагавани.

В заявлении подчеркивается, что ленты исправны, а службы делают все возможное для нормализации ситуации.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации последствий снегопада в регионе.