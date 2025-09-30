Депутат предложил установить педагогам ежегодную премию в размере оклада

В обращении указывается, что мера должна распространяться на всех педагогических работников, включая сотрудников сферы дополнительного образования. Как отмечается в документе, цель инициативы — дать возможность каждому педагогу почувствовать свою значимость в профессиональный праздник и подчеркнуть ключевую роль учителей в формировании будущего страны.

По мнению парламентариев, такой шаг не только окажет материальную поддержку, но и будет способствовать укреплению авторитета педагогической профессии и сохранению кадрового потенциала в системе образования. Борис Чернышов в комментарии РИА Новости пояснил, что скромные зарплаты многих педагогов являются существующей реальностью, и предложенная выплата станет весомой помощью, особенно в преддверии учебного года. Он также отметил, что этот жест должен продемонстрировать учителям, что государство видит и ценит их уникальный труд и ключевую роль в обществе.

