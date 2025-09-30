В Госдуме предложили автоматизировать смену документов при изменении фамилии

Депутаты Госдумы предложили упростить процедуру смены документов при изменении фамилии, внедрив единый цифровой сервис. С инициативой в адрес главы Минцифры Максута Шадаева обратились вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также парламентарии Антон Ткачев и Ксения Горячева, сообщает РИА Новости .

В обращении подчеркивается, что сегодня гражданам приходится по отдельности обращаться в разные ведомства, оплачивать госпошлины и тратить время на многочисленные визиты. Новый сервис «Смена фамилии» позволит по одному заявлению в МФЦ или через портал «Госуслуги» инициировать замену всех необходимых документов.

По мнению авторов инициативы, действующая бюрократическая система не отвечает принципам современного «сервисного государства». При этом техническая возможность для упрощения уже есть: межведомственная электронная система (СМЭВ) и портал «Госуслуги» позволяют автоматизировать обмен данными.

Парламентарии считают, что внедрение комплексной услуги облегчит жизнь миллионам граждан, снизит нагрузку на МФЦ и госорганы, а также повысит связанность государственных данных. В документе содержится просьба поручить профильным департаментам Минцифры проработать инициативу совместно с другими ведомствами.

