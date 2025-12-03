Депутат предложил варианты решений по громкому делу Ларисы Долиной

Глава комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал возможные законодательные решения, которые могут быть приняты в связи с резонансным делом о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной.

В интервью РИА Новости депутат заявил, что разрешить ситуацию могут точечные изменения закона РФ и разъяснения Верховного суда.

Парламентарий отметил, что сложившаяся судебная практика, при которой добросовестный покупатель может лишиться и квартиры, и денег, подрывает доверие ко всему рынку жилья и создает неоправданные риски для граждан.

По его словам, Верховный суд должен дать четкий ориентир для нижестоящих инстанций, предписав применять так называемую двустороннюю реституцию — правило, по которому при признании сделки недействительной должны быть возвращены и жилье, и все денежные средства, без каких-либо отступлений.

«Первое направление — разъяснение высшей судебной инстанции по вопросам применения положений Гражданского кодекса о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания», — сказал Гаврилов.

В числе конкретных мер — введение периода охлаждения при переходе права собственности. В это время деньги покупателя будут блокироваться на специальном счете до окончания государственной регистрации, что призвано защитить пожилых продавцов от действий мошенников.

Кроме того, депутат предложил создать институт доверенных лиц: при сделках с участием граждан старшего возраста необходимо будет уведомлять их близких родственников о подготовке договора и поступлении денег.

Гаврилов также указал на необходимость более тесного взаимодействия органов регистрации с правоохранительной системой. Сотрудники многофункциональных центров (МФЦ) должны передавать информацию о подозрительном поведении сторон в компетентные органы для разработки превентивных алгоритмов.

Кроме того, может быть ужесточен контроль за распоряжением крупными суммами, вырученными от продажи недвижимости.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о том, что дело Ларисы Долиной может спровоцировать волну исков по отмене сделок с недвижимостью.