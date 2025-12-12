Депутат предрек автомобилистам многочасовые заторы из-за новых полос

Инициатива по созданию в Москве специальных полос для пользователей самокатов и велокурьеров может иметь серьезные негативные последствия для автомобильного трафика. С таким предостережением выступил депутат Государственной Думы Виталий Ефремов, чьи слова приводит « НСН ».

Парламентарий убежден, что реализация подобного проекта в условиях столицы приведет к резкому росту заторов, в которых водители будут вынуждены проводить ежедневно по нескольку часов.

«Что означает дополнительная полоса для самокатчиков в московских условиях? Это создание новой пробки на тротуарах, потому что они сузятся. Или надо сделать так, чтобы отдельная часть выделялась им там, где большие пространства, например там, где трехметровые тротуары. Там можно даже метр им давать. А если сократить дороги на еще одну полосу, то всем придется торчать в пробках по четыре часа в день. Но мы не готовы к этому транспорту», — считает политик.

Ефремов также обратил внимание на проблемы безопасности, сопоставив масштабы нового вида транспорта с традиционными. Он напомнил, что в России пассажирские перевозки обеспечивают около 200 тысяч автобусов, а также развитые сети авиации, железных и речных путей. При этом, по его оценке, «самокатчики калечат столько же людей, сколько все эти виды транспорта».

Ранее сообщалось, что в Красногорске неправильно припаркованные самокаты начали эвакуировать.