Инспекторы с приложением: в Красногорске начали эвакуировать электросамокаты за неправильную парковку

В подмосковном Красногорске внедрили инновационную систему контроля за соблюдением правил парковки электросамокатов, сообщило интернет-издание REGIONS.

Администрация городского округа разработала для этого специальное мобильное приложение, которым теперь оснащены инспекторы.

Приложение позволяет сотрудникам в режиме реального времени отслеживать нарушения: самокаты, оставленные в неположенных местах после завершения поездки.

Обнаружив факт нарушения, инспектор оперативно его фиксирует и принимает меры. В основном, самокаты эвакуируют на специализированную штрафную стоянку.

При этом финансовую ответственность несут компании, предоставляющие услуги проката. За каждый неправильно припаркованный электросамокат оператор обязан уплатить штраф в размере 500 руб.

Новая система помогает наводить порядок на улицах города, где, несмотря на окончание активного сезона аренды, некоторые пользователи продолжают бросать самокаты в неположенные местах.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы РФ разработали новые правила езды на электросамокатах.