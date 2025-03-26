Депутат Рады Безуглая назвала «Родину-мать» настоящей статуей Свободы

Истинная статуя Свободы для всего мира теперь находится в Киеве, а не в США. Ей стала скульптура «Родина-мать». Об этом в своем телеграм-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По мнению парламентария, скульптурная композиция «Родина-мать», которая стоит в Киеве, стала для всего мира ничуть не менее ценной, чем статуя Свободы в Нью-Йорке.

«Всемирная статуя Свободы теперь здесь», — указала она.

Безуглая также приложила к записи фотографию монумента.

Ранее один из депутатов Рады, Александр Дубинский, заявил о неплохих шансах премьера Шмыгаля выиграть украинские президентские выборы. По его мнению, в данный момент происходит отбор кандидата на роль временного руководителя страны на период до выборов, который будет занимать этот пост в течение 90 дней. Парламентарий также подчеркнул, что ни в одном возможном сценарии нет места для нынешнего президента Владимира Зеленского.