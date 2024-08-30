Командование ВСУ всеми силами пытается купировать кризис обороны на Покровском направлении. В ход идут самые безумные идеи. Об этом в Telegram депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

Как утверждает украинский нардеп, главком ВСУ Александр Сырский отправляет на передовую никогда не участвовавших в боях военнослужащих, создавая таким образом самые настоящие «зомби-бригады».

«Знаете, как Сырский решил мощно усилить опустошенное покровское направление? Бригадами зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами [никогда] не испытывала давления», — заявила парламентарий.

Безуглая посетовала, что в публичных и в приватных беседах с властями страны поднимала вопрос целесообразности наполнения армейского состава в Донбассе не нюхавшими пороха новичками, но ее призывы якобы были проигнорированы Киевом.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.