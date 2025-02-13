Депутат Рады Гончаренко обнаружил на Украине вождя Ким Чен Зе

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале высказал предположение, что в государстве появился «лидер Ким Чен Зе». Он отметил, что руководство Украины создает государство с тоталитарным режимом, которое ограничивает свободу передвижения.

Кроме того, как утверждает Гончаренко, страной руководит самый настоящий диктатор.

«Вы строите государство, где закрыты границы, контролируемое телевидение и вождь Ким Чин Зе. Осталось только кафедру «научного зеленизма» открыть», — написал Гончаренко.

Народный избранник подчеркнул, что в настоящее время на Украине существует опасность для частной собственности. По словам Гончаренко, это связано с тем, что в стране происходит «массовая национализация предприятий».

Ранее сообщалось, что режим военного положения и всеобщая мобилизация на Украине продлятся как минимум до 9 мая 2025 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский после того, как документ поддержали депутаты Верховной Рады.

Парламент проголосовал за продление особого режима еще на 90 дней 15 января. Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать в стране уже более трех лет — с 24 февраля 2022 года, когда был введен особый режим.

*признан в РФ террористом и экстремистом.