Зеленский продлил мобилизацию на Украине

Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 9 мая 2025 года. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

Режим военного положения и всеобщая мобилизация на Украине продлятся как минимум до 9 мая 2025 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский после того, как документ поддержали депутаты Верховной рады.

Парламент проголосовал за продление особого режима еще на 90 дней 15 января. Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать в стране уже более трех лет — с 24 февраля 2022 года, когда был введен особый режим.

Всеобщая мобилизация на Украине стартовала на следующий день после введения военного положения. За это время призыву подлежали мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение составляли многодетные отцы, студенты и аспиранты дневной формы обучения, а также граждане, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья.

С момента введения особого режима украинские власти регулярно продлевают его действие. Нынешнее решение — очередной этап пролонгации военного положения и мобилизационных мероприятий в стране.

Ранее стало известно о том, что в Госдуме дали оценку словам Зеленского о ядерном оружии.