Депутат раскрыл цены в буфете и столовой Госдумы

Один из действующих депутатов Госдумы, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Газете.Ru» о высоких ценах в столовой, буфете и магазине ГД. Он также предоставил журналистам фотографии меню и предлагаемой еды.

Собеседник рассказал, что столовая не пользуется популярностью у коллег, а цены там достаточно высокие. Чаще всего сотрудники Госдумы ходят в кафе, либо в буфет за перекусом, чаем и кофе. По словам парламентария, в столовой маленькие порции.

«Цены, на мой взгляд, немаленькие, мифы о том, что тут можно за копейки поесть — фейк или в далеком прошлом», — рассказал он на условиях анонимности.

Депутат отметил, что в самой Госдуме есть буфет, депутатский зал и столовая. Бутерброд с форелью в буфете можно купить за 195 рублей, икру красную на яйце за 180 рублей, а яичницу — за 125 рублей. Каши и салаты стоят от 100 до 165 рублей, отварной язык за 310 рублей, а форель за 350 рублей. В столовой за оливье платят 165 рублей, за борщ — 180 рублей.

В депутатском зале также кормят, но здесь предусмотрены комбо-наборы. Например, на бизнес-ланч готовят салаты и супы, что вместе без напитка обойдется в 470 рублей. За полный набор из трех блюд приходится отдавать 600 рублей.

Также в Госдуме есть магазин, где можно найти даже алкоголь. Чаще это крымское пиво и что-то из готовой еды. При этом в августе 2024 года сообщали, что алкоголь в думском магазине перестали продавать. За это выступил ряд депутатов.

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