В Госдуме отреагировали на продажу куличей за 30 тысяч рублей

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что грешно продавать «элитные» куличи за цены 20 или 30 тысяч рублей. Он возмутился, что кто-то пытается нажиться на православном празднике, пишет aif.ru.

Москвичи стали заказывать трендовые «дубайские куличи» к Пасхе, а также брать так называемые VIP-куличи в форме храмов. Такие элитные новинки под заказ стоили 20 и даже 30 тысяч рублей, что стало, вероятно, рекордной ценой для праздничных лакомств.

В Госдуме ситуацию раскритиковали. По словам Милонова, праздник не должен превращаться в гастрономический фестиваль, на котором пытаются нажиться на верующих.

«Когда куличи продаются по неописуемой цене в 20-30 тысяч рублей для каких-то богатых, состоятельных верующих — это купеческий шик, и это, конечно же, никуда не годится», — отметил Милонов.

По словам Милонова, кулич это обычное лакомство с изменением нюансов. Кто-то добавляет вишню или другую сушеную ягоду вместо изюма, но основа должна оставаться традиционной. Несмотря на это депутат не видит смысла во введении ГОСТа на куличи.

Ранее сообщалось, что Слуцкий призвал разобраться с возросшей стоимостью пасхальных продуктов.