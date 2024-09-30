Депутат салехардской гордумы Арефьев ушел добровольцем на СВО

Депутат из Салехарда, председатель комитета по социальной и информационной политике Роман Арефьев, ушел на спецоперацию. Он самостоятельно заключил контракт с Минобороны, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Роман Арефьев принял решение отправиться на СВО после событий в Курской области. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» отметили, что депутат заключил соответствующий договор о службе с МО РФ.

При этом Арефьев выполнит все взятые обязательства в качестве кандидата в депутаты думы Салехарда. Работу продолжит уже в новом созыве.

«Но сейчас для меня, как и для всей нашей страны, самая главная задача и наша общая цель — это отстоять независимость Родины и одержать Победу», — сообщил ямалец.

Ранее сообщалось, что москвичка отправилась на спецоперацию ради мести за погибшего мужа.