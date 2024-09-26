Жительница Москвы отправилась на СВО ради мести за убитого мужа

37-летний Арсен уже участвовал на СВО. Сабина из Москвы занималась гуманитарной помощью и подружилась с одной из жен военных, через которую и произошло судьбоносное знакомство. Ребята быстро нашли общий язык, а в 22 декабря прошлого года стали мужем и женой.

Однажды Арсена отправили на Белгородскую границу, что не совсем отвечало его желаниям. На тот момент мужчина дослужился до командира штурмового отряда и получил награды «За храбрость» и «За боевые отличия». Отсиживаться на границе не хотелось. При этом интуиция не подвела девушку: будучи бывшим следователем и юристом, она предложила Арсену оставить свой ДНК. Позже это пригодится, чтобы начать расследование по вероятной смерти супруга.

О гибели Арсена сообщили 12 июня, в день, когда она также потеряла бабушку. Сабина до последнего не верила, ведь доказательств этому, а главное тела, не было. Москвичка решилась отправиться на СВО. Впервые она попала на КПП в «Ахмат», а после помогала военным и мирным жителям всем, чем могла. После продолжила объезжать госпитали и обзванивать организации, в попытках найти мужа.

«Я подала документы в Минобороны, чтобы работать. Буду за БПЛА мстить. Еще нужно кое-какие документы собрать, но я пока не спешу, вдруг Арсена найдут, а я буду в командировке. Я отомщу каждому фашисту, если мой муж погиб, за его смерть. Я буду той самой кармой, которая будет прилетать к ним в ночи. Я буду управлять беспилотниками, и я их всех укокошу за это. У меня нет родителей, у меня нет детей. Мне терять нечего, но сражаться и мстить мне есть за что и за кого», — заявила Сабина.

Сейчас Сабина возит на СВО гуманитарную помощь и верит, что поиски ее супруга завершаться успешно, как и одна из главных миссий страны.

Ранее сообщалось, что очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья.