Депутат Самединова заявила, что в Подмосковье вырос спрос на среднее профессиональное образование

Сегодня прошло ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям Подмосковья. Перед выступлением был запущен опрос, в котором приняли участие 169 тыс. человек.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры: первое — это дороги, второе — это благоустройство. Также изменения к лучшему отмечают в медицине и общественном транспорте. Меньше, признаем это — в ЖКХ», — сделал вывод Воробьев.

Московская область — второй регион по числу жителей. Политик отметил, что процент населения за 10 лет вырос, сейчас в области проживают на 1млн 600 тыс. человек больше, чем в 2013. Поэтому, по заявлению Воробьева, в регионе научились быстрее строить школы и детские сады.

«За три года мы капитально отремонтировали 150 школ. Это один из самых высоких результатов по стране», — комментирует обращение губернатора председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризме, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова

Политик отметила рост спроса на обучение среднему профессиональному образованию в нашем регионе.

«Более 60% школьников выбирают техникумы и колледжи. Ребят мы воспитываем благодаря федеральной программе «Профессионалитет». Она действуют в 29 учебных заведениях, а еще появится 800 дополнительных бюджетных мест»,— уточняет Линара Самединова.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал открытие первого в Подмосковье современного детского госпиталя.