Депутат Сергей Колунов исполнит новогоднее желание 5-летнего мальчика из Тельмановского района

Мальчик мечтает стать фотохудожником и увидеть Землю с высоты птичьего полета. В рамках акции он загадал желание — получить в подарок мобильный телефон.

«Ну что, Никита, будем исполнять твое желание», - сказал депутат, сняв елочный шарик, на котором было написано желание мальчика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что благодаря акции «Елка желаний» все желающие могут устроить праздник для детей.