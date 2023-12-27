Депутат Сергей Колунов исполнит новогоднее желание 5-летнего мальчика из Тельмановского района
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Депутат Госдумы Сергей Колунов в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнит новогоднюю мечту пятилетнего жителя Тельмановского района Никиты Балашова.
Мальчик мечтает стать фотохудожником и увидеть Землю с высоты птичьего полета. В рамках акции он загадал желание — получить в подарок мобильный телефон.
«Ну что, Никита, будем исполнять твое желание», - сказал депутат, сняв елочный шарик, на котором было написано желание мальчика.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что благодаря акции «Елка желаний» все желающие могут устроить праздник для детей.