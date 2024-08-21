Депутат Сергей Маликов придумал рецепт счастья для людей

В интернете откуда-то появился документ, напоминающий презентацию о счастье, на котором изображен депутат Московской областной думы и координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов. Подробности сообщает REGIONS.

Поданная в презентации информация похожа на стиль, которым оперируют блогеры и коучи. При этом в ней можно найти информацию о том, что Австрия превратилась в депрессивный регион из-за случившегося в Индонезии неурожая, а институт семьи к счастью ведут МФИ и Госуслуги.

Корреспондент REGIONS связался с депутатом и выяснил, что это не вброс, а свою программу он представит 23 августа на Московском областном форуме «100% креатив».

«Это ответ всем бесполезным коучам и инфоцыганам. Мы, депутаты, в отличие от них, говорим и делаем реальные и конкретные действия. Моя креативная презентация и креативный проект тому доказательство. Когда население платежеспособно и не скупится вкладываться в свое развитие и развитие региона, он процветает, и жизнь в таком месте становится комфортнее. Все это неминуемо приближает самое важно состояние человеческой души — состояние счастья», — рассказал Сергей Маликов.

Фото: [ фото: скрин из презентации ]

Фото: [ фото: скрин из презентации ]

Он же заявил о том, что, если кто-он решит приобрести его презентацию, вырученные деньги за продажу будут отправлены участником СВО и людям из Курской области.

Ранее сообщалось о том, что по итогам депутатов в Балашихе было принято решение утвердить новые меры поддержки граждан.