Депутат Слуцкий внесет законопроект о возврате россиянам НДФЛ за год

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал URA.RU, что намерен внести законопроект о повышении налогового вычета для граждан с низким доходом.

Согласно законопроекту, гражданам с доходом меньше 30 тысяч рублей предлагают выплачивать по 46,8 тысячи рублей в конце каждого года. По мнению депутата, россияне исправно платят налоги в зависимости от их дохода. При этом есть семьи и малообеспеченные граждане, которые получают разный уровень поддержки.

«Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч нужно от налогового бремени освободить. Пусть это будет налоговый вычет, как предлагает ЛДПР, или иной вариант. Сегодня наша главная цель — победить бедность. И победить ее честно, а не рисовать в отчетах показатели, перебрасывая деньги с оклада на премию и оставляя людей ни с чем. В пятницу внесем соответствующий проект закона в Госдуму», — прокомментировал инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Предлагается повысить порог дохода, который позволит получать налоговый вычет на детей младше 18 лет. То есть, с 360 тысяч до 500 тысяч рублей. Если доход не превышает это значение, то налоговый вычет полагается.

Ранее сообщалось, экономист Косов дал оценку планам Минфина России разрешить арендодателям получать налоговый вычет.

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