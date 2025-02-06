Депутат Свинцов определил ключевые условия разблокировки в России соцсети X

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, соцсеть X (бывший Twitter) разблокируют в нашей стране, если компания станет соблюдать все российские законы РФ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что компания должна открыть в России официальное представительство и от его лица обратиться в Роскомнадзор.

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что запрещенная в России соцсеть Х может быть разблокирована.