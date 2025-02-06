Мизулина: запрещенная в России соцсеть Х может быть разблокирована

В интервью ТАСС Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, высказала предположение, что в России есть основания для того, чтобы снять блокировку с X.

По ее мнению, деятельность социальной сети X, известной ранее как Twitter, претерпела значительные изменения. Теперь в ней гораздо меньше деструктивного контента, а информация подвергается меньшей цензуре.

«Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», — сказала она.

В то же время, по мнению Мизулиной, окончательное решение по этому вопросу должно быть принято с учетом позиции регулирующих органов, в первую очередь Роскомнадзора.

«Но, конечно, здесь важно опираться на факты, и я думаю, что эти факты может дать Роскомнадзор: сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остается неудаленными», — сказала она.

В то же время Мизулина подчеркнула, что, даже если ограничения будут отменены, использование Х россиянами не гарантировано. Ведь существует Telegram, заключила она.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN поцеловал Мизулину во время выступления в школе Москвы.