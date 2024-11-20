Депутат Свинцов заявил, что фирмы при использовании услуг таролога на собеседовании станут платить огромные штрафы

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, компании, которые станут прибегать к услугам «штатного таролога» во время собеседования с кандидатом на должность, необходимо оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что внесенный в Госдуму законопроект предполагает, что штрафы до пяти миллионов рублей будут налагаться на юридических лиц в случае, если отказ соискателю в работе был сделан на основе расклада Таро.

По мнению парламентария, соискателям следует приходить на собеседования с диктофонами с целью зафиксировать нарушение и консультацию у «штатного таролога». После этого пострадавшие смогут обратиться в полицию, трудовую инспекцию и прокуратуру, поскольку гадание на Таро является бесовщиной при приеме на работу, а также ущемлением прав россиян.

Ранее таролог Панина заявила, что запрет гаданий только усилит интерес к ним.