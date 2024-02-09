Депутат Ткачев призвал разблокировать все соцсети в РФ после интервью Путина и Карлсона

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Ткачев заявил, что в России следует дать шанс иностранным соцсетям. В частности он призвал разблокировать соцсеть X (Twitter) после интервью американца Такера Карлсона и Владимира Путина, пишет «Газета.ру» .

Первым идею о разблокировке соцсетей выдвинул вице-спикер Владислав Даванков. Ее поддержал Андрей Ткачев, который объяснил, почему снятие ограничений с зарубежных соцсетей в РФ станет лишь плюсом. По словам парламентария, это нужно для «пропаганды правды».

«Как показала практика и опыт после интервью американского журналиста с Владимиром Владимировичем Путиным, что Запад и страны Европы ограничены от канала истинных новостей и реальной правды, того, что происходит. Такие позитивные, положительные шаги от Роскомнадзора могли бы дать больше возможности не только президенту говорить то, что происходит, но и всем остальным пользователям, которые пользуются данной платформой на сегодняшний день благодаря VPN-сервисам», — объяснил депутат.

Ткачев уверен, что некоторые зарубежные соцсети уже готовы вернутся в Россию. К тому же, именно благодаря русскоязычным пользователям в диалогах с иностранцами может рождаться правда. Как показала ситуация, в Америке мало кто в курсе об актуальных событиях и плохо разбираются в ситуации. В частности никто за рубежом не осознает важность СВО.

Ранее сообщалось, что Украина может устроить провокации из-за интервью Путина Карлсону.