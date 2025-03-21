Депутат Толмачев назвал способ борьбы со студентами, которые «косят» от армии

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Александра Толмачева, выпускников вузов необходимо обязать отрабатывать определенное число лет по специальности, чтобы у молодых людей не было соблазна поступать в вузы для избежания службы в армии. Об этом сообщает NEWS.ru.