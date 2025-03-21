Депутат Толмачев назвал способ борьбы со студентами, которые «косят» от армии
В Госдуме призвали обязать выпускников вузов отрабатывать по специальности
Фото: [Медиасток.рф]
По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Александра Толмачева, выпускников вузов необходимо обязать отрабатывать определенное число лет по специальности, чтобы у молодых людей не было соблазна поступать в вузы для избежания службы в армии. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что указанным образом удастся отсеять юношей, поступающих на библиотекарей и музейных работников ради отсрочки.
Ранее сообщалось, что студента вуза в Москве заковали в наручники и доставили на призывной пункт.