Студента вуза в Москве заковали в наручники и доставили на призывной пункт

В Москве вернувшегося из-за рубежа студента одного из столичных высших учебных заведений полицейские задержали и в наручниках доставили на пункт призыва на срочную службу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Калой Ахильгов.

Со слов юриста, парень некоторое время жил не в России. И поэтому на воинский учет встал только в августе нынешнего. Осенью молодому человеку из-за позднего поступления отказали в предоставлении отсрочки от армии.

«29 ноября он был задержан сотрудниками полиции. Основанием для этого стало письмо военкома, согласно которому молодой человек не явился в военкомат, не имея на то уважительной причины». — рассказал Ахильгов, приложив к своему посту видео, как студента правоохранители силой вытаскивают из отцовского автомобиля.

Действия полицейских и военкомов адвокат назвал самым настоящим произволом и превышением полномочий. Особенно с учетом того, что еще в начале ноября студент подал административное исковое заявление с требованием признать решение призывной комиссии отказать ему в отсрочке от срочной службы незаконным.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят ввести насильственную мобилизацию.