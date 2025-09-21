Депутат Цунаева рассказала, кто попадет под октябрьскую индексацию

С 1 октября 2025 года в России будет проведена индексация зарплат на 7,6%, которая затронет военнослужащих, сотрудников силовых органов и ряд категорий бюджетников. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

«Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока - сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и других», — отметила Цунаева. Она добавила, что в рамках индексации будут увеличены и пенсии силовиков.

Кроме того, повышение затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей.

Депутат подчеркнула, что речь идет о плановой индексации. При этом зарплаты сотрудников муниципальных и региональных учреждений будут регулироваться местными органами власти.

