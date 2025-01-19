Депутат Верховной Рады Дубинский: население Украины сократилось на 10 млн человек

На сегодняшний день численность населения Украины может составлять 21-24 млн человек. Такие данные в своем телеграм-канале приводит депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

В связи с этим, считает он, в преддверии следующих парламентских выборов, нужно сократить количество находящихся там депутатов. По мнению Дубинского, 450 парламентариев – это очень много для страны, население которой сократилось на 10 млн человек и потеряла 20% территории.

Депутат предложил использовать для оценки числа оставшихся на Украине граждан коэффициент потребления зерна. Так, в 2024 году этот показатель составил 6 млн тонн.

Таким образом, по подсчетам Дубинского, население страны составило 21-24 млн человек, что в два раза меньше, чем по официальным данным.

Ранее СМИ рассказали о коварном плане Запада в отношении Украины.