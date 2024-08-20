Иностранные наемники и их семьи смогут получить украинское гражданство

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников и их родных. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко. Сообщение в ее телеграм-канале появилось во вторник, 20 августа.

Согласно законопроекту, иностранные военнослужащие и лица без гражданства, участвующие в военных операциях на стороне Украины, а также члены их семей получат возможность временно проживать или же иммигрировать в страну даже с просроченными документами.

Отдельно оговаривается ситуация с гражданами России и Белоруссии, которые после получения украинского паспорта будут обязаны в течение года после отмены военного положения подать заявление об отказе от иностранного гражданства.

Ранее помощник главы Чечни спрогнозировал завершение СВО в ближайшие месяцы. Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем российской армии.