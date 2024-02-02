Режиссер Баранов: начался поиск подходящих актеров на роль Жириновского

Про одного из самых эпатажных политиков Владимире Жириновском снимут фильм. Кинорежиссер Александр Баранов в беседе с RT рассказал, что уже начались поиски актеров, в том числе и на главную роль.

Как отметил режиссер, пока проходит подготовка и проработка сценария фильма об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Сам Баранов в восторге от идеи, ведь всегда с уважением относился к политику, который был одним из самых ярких в своей сфере. Плюс ко всему, Жириновский — земляк режиссера.

Пока все только начинает разрабатываться, но создатель уже ищет актеров. Он не отрицает, что сыграть Жириновского будет трудно даже профессионалу.

«Надо думать и искать актеров. Потому что я пока, честно, не знаю, кто бы это мог сыграть из тех, кого я знаю. Сложно будет, очень сложно. Потому что тут есть ловушка: если копировать Жириновского, будет пародия, а если не копировать, то Жириновского не будет. Вот тут проблема, надо искать вариант, как его сделать», — объяснил собеседник канала.

Напомним, Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Все произошло из-за тяжелых последствий после коронавируса. Его политические высказывания до сих пор разбирают на цитаты, так как они во многом оказались «пророческими».

Ранее сообщалось, что нейросеть «Жириновский» определила будущее после президентских выборов.