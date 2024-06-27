Депутат Водолацкий: строительство «линии обороны» у границ с Россией нужно для коррупции

Призыв Польши и Прибалтики к ЕС о строительстве «линии обороны» вдоль границ с Россией и Белоруссией нужен для выуживания очередного финансирования, воровства средств и поддержания русофобского настроения. Об этом RT заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Польша все активнее распространяет русофобские настроения, но когда терпит на информационном поле поражение, пытается придумать что-то новое. Одной из идей стала разделительная стена, так называемая «линия обороны», призванная защитить Прибалтику от потенциальных угроз с РБ и РФ.

«Но люди уже понимают, что угроза — это сами руководители этих стран, и поэтому у них ничего не получается. Ну а пользуясь случаем и понимая, что их место — сиюминутное, можно с этой суммы, как всегда, украсть несколько сотен миллионов и вывести на офшорные счета, чтобы потом безбедно жить и вспоминать о том периоде, когда они пытались столкнуть лбами Европу и Россию», — заключил парламентарий.

По словам Водолацкого, даже если будут выделены средства на строительство стены, часть из них украдут, а проект может и вовсе в итоге не реализуют. В любом случае пока это лишь истерия европейских стран, к реальным действиям никто не прибегнул.

Ранее сообщалось, что Захарова предложила Польше и Прибалтике выстроить оборону против РФ «шипами внутрь».