Депутат Воронежской облдумы Гапоненко разбился насмерть в ДТП

Депутат Воронежской областной Думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП, произошедшем накануне. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Как проинформировал губернатор, трагедия произошла в Острогожском районе Воронежской области. Гапоненко было 39 лет. Гусев также выразил соболезнования родным и близким погибшего парламентария.

«Сегодня утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб Евгений Гапоненко — генеральный директор одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод ЗАО „Острогожсксадпитомник“. Ему было 39 лет», — написал он.

Гусев добавил, что Гапоненко, помимо своей деятельности на посту зампреда комитета Воронежской облдумы по СМИ и массовым коммуникациям, Помимо этого — руководил крупнейшим местным плодово-ягодным предприятием. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что водителя грузовика, устроившего массовое ДТП с погибшими в Серпухове, арестовали.