Депутат заявил, что сбежавшие из России звезды и миллиардеры скоро вернутся назад

Султан Хамзаев уверен в том, что они никому не нужны в Израиле, а тем более – в Европе. Именно по этой причине можно ожидать их скорого возвращения в Российскую Федерацию, о чем также пишет KP.RU .

Один из депутатов Государственной Думы сделал новое заявление. По его словам, представители шоу-бизнеса и просто миллиардеры никому не сдались за границей. По его мнению, там из них просто высасывают как деньги, так и последнюю публичную активность. Именно поэтому, скорее всего, они обратно вернутся в Россию.

Только вот примут ли их сами россияне?.. Ведь у «нормальных среднестатистических людей», по словам Хамзаева, «скитающиеся по миру в поисках лучшей жизни» релоканты чаще всего вызывают только презрение.

Напомним, что ранее мы писали о реакции Кремля на возвращение в Россию миллиардера Фридмана. Сам депутат Госдумы отнесся к этому без негатива.