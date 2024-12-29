Депутат Журавлев: аварийная ситуация в Грозном была намеренно создана ВСУ

В разговоре с RT Алексей Журавлёв, депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя комитета по обороне, сообщил, что инцидент с самолётом Азербайджана был спровоцирован украинскими беспилотными летательными аппаратами.

Он утверждает, что если бы вражеские военные самолёты не участвовали в операции, то рейс AZAL из Баку в Грозный успешно добрался бы до места назначения.

«Аварийная ситуация была создана украинскими дронами, и без их участия рейс Баку — Грозный спокойно приземлился бы в аэропорту назначения», — заявил депутат.

Он предложил включить авиакатастрофу в «огромный перечень военных преступлений киевского режима» и задать вопросы по этому поводу, в том числе главарю киевского преступного режима Владимиру Зеленскому, его приспешникам, а также всем тем на Западе, кто снабжает Украину оружием и официально разрешает украинским боевикам наносить удары по территории Российской Федерации.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.