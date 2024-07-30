Депутат Журавлев назвал причины необходимости повышения срока службы в армии до двух лет

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, срок службы в Вооруженных Силах РФ следует повысить до двух лет с целью эффективного обучения солдат. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что армия становится все более технологичной и года уже недостаточно, чтобы получить настоящих профессионалов. Так, призывника необходимо только обучать несколько месяцев, и только после этого он сможет пользоваться современными системами РЭБ и прочей техникой.

По мнению парламентария, также стоит отправлять на службу в армию всех мужчин, планирующих получить российское гражданство. Нужно для начала отслужить, показав преданность новой родине, и только после этого получать гражданство.

Ранее сообщалось, что в нашей стране стартовал прием заявлений на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осенней призывной кампании для ИТ-специалистов через «Госуслуги».