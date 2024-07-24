ИТ-специалисты могут подать заявление на отсрочку от службы через «Госуслуги»

В России начался прием заявлений на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осенней призывной кампании для ИТ-специалистов через портал Госуслуг. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

На сайте ведомства уточняется, что, таким образом, работодатель увидит заявки в своем личном кабинете. В случае, если данные верны, подтвердит их тоже через «Госуслуги». В случае, если у сотрудника нет личного кабинета, организация самостоятельно внесет его в список.

В Минцифры уточнили, что от одной организации могут поступить несколько списков. Отправить списки можно до 11 августа.

Чтобы получить отсрочку, ИТ-специалист должен соответствовать следующим критериям: имеет гражданство РФ, старше 18 лет (до 27 лет), трудоустроен по трудовому договору, имеет высшее образование по специальности, работает в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва.

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