Депутата выгнали из партии после скандального высказывания о мигрантах

Поводом для отставки от КПРФ стало выступление Таги-заде в мае, где он связал миграцию из Узбекистана с историческим прошлым региона. Депутат упомянул Сибирское ханство и династию Шибанидов, предположив, что некоторые мигранты могут считать Югру «исторической родиной». 38-секундное видео вызвало волну критики, включая запрос депутатов Госдумы в прокуратуру.

Прокуратура после проверки не нашла в словах Таги-заде признаков экстремизма. МВД также отреагировало на заявление, уточнив позицию по вопросу. Сам депутат публично извинился за некорректную формулировку и опубликовал решение прокуратуры, но это не облегчило ситуацию.

В начале июля более 30 депутатов фракции проголосовали за лишение его мандата, после чего Таги-заде решил добровольно уйти в отставку. Он покидает пост за год до окончания срока полномочий думы текущего созыва.

Ранее сообщалось, что депутат раскритиковал Зеленского по вопросу мобилизации.